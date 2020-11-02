Ставрополье получит 105,5 млн рублей на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача Фото: Мария АНАНОВА

Деньги регионам страны выделят из резервного фонда Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом информирует Оперштаб по Ставрополью.

Всего распределят более 5 миллиардов рублей. Финансирование позволит обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением медиков.

Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ставропольский край получит 105 505,4 тысяч рублей. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов России в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. За последние сутки скончался еще один пациент. Всего число умерших от инфекции в регионе достигло 430.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 196 человек. Всего число зараженных в крае достигло 21671. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 16,6 тысячи человек.

В том числе, за минувший день сняли с медицинского наблюдения 142 пациента. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Охват тестированием растет.

Всего на Ставрополье провели более 748 тысяч исследований на коронавирус. По словам главы края, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.