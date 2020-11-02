Главе Минэкономразвития РФ представили будущее Кавказских Минеральных Вод

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей поездки на Ставрополье провел совещание по вопросам развития региона Кавказских Минеральных Вод.

Он отметил, что его поездка на Ставрополье связана с выполнением поручения президента РФ по актуализации программы развития КМВ.

При этом министр положительно оценил предпринимаемые в нашем крае усилия по улучшению облика и популяризации курортного региона. Он отметил, что объехал почти все местные курорты, и «впечатлен той большой работой, которая здесь ведется в последние годы».

- Краевые власти при этом демонстрируют не только большую любовь к родной земле, но еще и большой профессионализм, – сказал Максим Решетников.

Ставропольский край в этом году получил дополнительную финансовую поддержку в условиях пандемии коронавируса в размере около 8 миллиардов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получит 105,5 млн рублей на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача

Деньги регионам страны выделят из резервного фонда Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом информирует Оперштаб по Ставрополью.