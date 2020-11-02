Турпоток на КМВ к 2030 году планируют увеличить до 5 млн человек

Туристический поток в регион Кавказских Минеральных Вод к 2030 году должен увеличиться до 5 млн человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Туристический поток на КМВ к 2030 году должен увеличиться до 5 млн человек. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на совещании по вопросам развития Кавминвод.

На сегодняшний день для достижения этой цели ведется последовательное развитие и модернизация инфраструктуры КМВ. В свою очередь, это обеспечивает рост инвестиционной привлекательности региона.

Как сообщил Владимир Владимиров, ежегодные бюджетные вложения в инфраструктуру региона составляют 3-4 миллиарда рублей.

А вложения бизнеса в строительство новых санаториев, гостиниц и других объектов достигли 22 миллиардов рублей в год.

В 2020 году за счет крупных проектов в Железноводске и Кисловодске ожидается, что эта сумма увеличится и объем инвестиций составит уже 26 миллиардов рублей.

Кстати, о курортах: судебные приставы Ставрополья запретили работу завода по производству пластмассовых изделий. Ранее во время проверки специалисты выявили в Железноводске грубые нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Выяснилось, что химически опасное предприятие работало на земельном участке в охраняемой курортной зоне.