ВТБ профинансировал покупку логистического комплекса ставропольской ГК «Монарх»

Комплекс площадью более 16 тыс. кв. м расположен на юго-востоке Московской области и включает складские и административные помещения. Проект предполагает создание 50 новых рабочих мест.

- «Монарх» - один из крупных ставропольских представителей торговой отрасли и значимый клиент банка. Сегодня, в рамках сложившейся социально-экономической ситуации в стране, особенно важно содействовать предприятиям, которые реализуют проекты, предполагающие создание новых рабочих мест. Поэтому мы готовы поддержать инициативу партнера, используя широкий комплекс инструментов и сервисов банка, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

- Данная сделка позволит ГК «Монарх» не только усилить свои позиции на рынке Московского региона, но также обеспечить эффективную логистику и сервис во все 28 представительств ГК по всей России - от Астрахани до Владивостока. Выбор банка для осуществления наших планов неслучаен. Мы ценим комфортные условия обслуживания в ВТБ, сложившиеся за годы нашего сотрудничества, - прокомментировал генеральный директор ООО «МБК Логистик» Андрей Купаев.

ГК «Монарх» является клиентом ВТБ с 2013 года. Кроме кредитных продуктов банка, группа пользуется обслуживанием расчетно-кассовых и валютных операций.