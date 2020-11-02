На Ставрополье сорвалась поставка 331 аппарата ИВЛ

Ведомство пыталось решить все миром, но не вышло Фото: Архив "КП"

Две компании сорвали сроки поставки и установки 331 аппарата ИВЛ на Ставрополье. Региональный Минздрав пытался мирно урегулировать спор с одним из подрядчиков, но сроки снова завалены. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе ведомства.

20 октября Минздрав Ставрополья подал в суд на "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (далее - "КРЭТ"). Компания должна была до 21 сентября поставить и установить в крае 312 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Сумма контракта - 562 млн рублей. Но к середине осени в регион поступили только 66 единиц оборудования.

Арбитражный суд Ставропольского края оставил иск о расторжении контракта без движения.

- Спор о расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, - решил судья.

"КРЭТ" обязали до 30 октября решить проблему. 1 ноября "КП" сообщили, что обязательства не выполнены. Аппараты не все. Многие из тех, что есть, еще не введены подрядчиком в эксплуатацию.

Согласно материалам дела, Минздрав Ставрополья требует от "КРЭТ" вернуть полную сумму контракта, неустойку в 2,3 млн рублей и процент за использование чужих денежных средств в размере 1,9 млн рублей, а также разорвать соглашение. Статус иска пока не изменился.

Другой подрядчик - ООО ГК "Отечественные приборы" - не поставил в Ставропольский край 19 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Министерство здравоохранения хочет взыскать с фирмы 27,5 млн рублей. Иск принят к рассмотрению, первое слушание пройдет в конце ноября.