На Ставрополье провели около 750 тысяч исследований на коронавирус

На Ставрополье к 2 ноября выполнили 748101 исследование на новую коронавирусную инфекцию. За минувшую неделю лаборатории провели 45475 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 5719.

Охват тестированием жителей Ставрополья составляет 232 человека на 100 тысяч населения.

За сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии диагноз подтвержден у 21671 человека, из которых 1545 – дети, в том числе выздоровевшие – 1481. Всего выздоровели 16627 человек, 142 выписаны накануне.

Карантинные мероприятия завершены против 82600 человек. Их сняты с медицинского наблюдения. Остаются под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 11499 человек.

Лечение в стационаре получают 1514 пациентов с установленным Covid-19: у 198 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 36 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 747 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Пандемия за весь период унесла жизнь 430 человек с подтвержденным коронавирусом.

В стационарах медицинских организаций койки для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями свободны на 23%. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 38%.