Песков отказался развивать тему конфликта между Кадыровым и Жириновским

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Жириновского. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Рамзана Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать спор между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он подчеркнул, что все необходимое по этой теме уже было сказано.

— Нами было сказано всё, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию, — заявил Песков.

Отметим, что ранее пресс-секретарь подчеркивал, что главы регионов не должны вмешиваться в международную политику. На что Рамзан Кадыров ответил, что его публикацию на тему решений президента Франции не касаются политики. Это лишь его позиция, как мусульманина.

Владимир Жириновский в одном из интервью заявил, что «комментариев в поддержку террористических действий быть не должно, чем бы они ни были обусловлены». Что Кадыров воспринял на свой счет, пообещав, что «ни мандат, ни деньги не помогут» Жириновскому, если он будет продолжать высказываться на тему религии.

Предметом спора стала позиция президента Франции Эммануэля Макрона. В недавнем выступлении он заявил о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных изданием Charlie Hebdo. Подобное заявление было спровоцировано убийством учителя, погибшего от рук исламиста за демонстрацию шаржей детям на одном из уроков.

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