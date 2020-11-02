На Ставрополье запретили работу химически опасного завода

Судебные приставы Ставрополья запретили работу завода по производству пластмассовых изделий. Ранее во время проверки специалисты выявили в Железноводске грубые нарушения требований законодательства об охране окружающей среды.

Выяснилось, что химически опасное предприятие работало на земельном участке в охраняемой курортной зоне.

Суд принял решение о закрытии завода. Но, несмотря на это, тот все равно продолжал производить продукцию.

Тогда работники службы вынесли в отношении организации 50-тысячный исполнительский сбор, а также предупредили руководителя о возможной уголовной ответственности по статье: «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

На следующий день приставы приехали на предприятие и убедились, что решение суда исполнено и оно закрыто. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Ставрополью.