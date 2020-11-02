На украшение Ставрополя к Новому году потратят около 3 млн рублей

Мэрия Ставрополя начала розыгрыш контракта на украшение города к Новому году. Начальная цена - три миллиона рублей, следует из данных на сайте "Госзакупки".

За эти деньги в Ставрополе появятся 34 искусственные ели, из которых 33 называются "Световыми суперлайтами", а одна - "Световой радугой". Кроме того, в краевой столице установят пять арт-объектов: "Фонтан" на Крепостной горе, "Ангел" и "Волна" на Александровской площади, "Жемчужина" в сквере на проспекте "Юности" и "Ставрополь" на площади Ленина. Там же будут размещены шесть скульптур Деда Мороза, Снегурочки, белого медведя, снеговика и северного оленя, а также сани.

Согласно информации закупки, подрядчик обязан соорудить, доставить и подключить объекты. Средства выделят из городского бюджета, аванс выплачиваться не будет. Определение исполнителя тендера пройдет после 5 ноября.