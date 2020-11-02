Глава центра обработки итогов ЕГЭ в Ингушетии пойман на крупной взятке

В Ингушетии возбудили уголовное дело против 30-летнего главы регионального центра обработки итогов ЕГЭ Умара Евлоева. Его подозревают в даче крупной взятки, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

30 октября мужчина хотел дать сотруднику ФСБ взятку в два миллиона рублей. За эти деньги он должен был отменить оперативно-розыскную деятельность в его учреждении. Сотрудник от "подарка" отказался.

- Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере". По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ведомства.

Сообщения о том, что речь идет об Умаре Евлоеве, подтвердил источник "КП".