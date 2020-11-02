В Ставрополе рассказали, где можно будет купить лекарства от коронавируса

Волонтеры доставят препараты тем, кто самостоятельно не может их приобрести Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставрополье получит 105,5 млн рублей на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

Деньги регионам страны выделят из резервного фонда Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До этого времени пациентам с коронавирусом приходилось приобретать некоторые лекарства самостоятельно. Теперь эти препараты можно будет купить в аптеках нашего края.

Зараженные коронавирусом ставропольцы смогут приобрести их по назначению врачей.

- Препарат будет выписываться, после этого доставляться Минздравом в аптеки специально для больных, - уточнили в краевом ведомстве.

Если пациент в силу возраста или же самочувствия не сможет самостоятельно приобрести лекарства, то за него это сделают местные волонтеры. После чего добровольцы развезут медикаменты по домам больных.