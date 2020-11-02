В развитие КМВ до 2024 года планируется вложить до 36 миллиардов рублей

На Ставрополье наметили подходы к актуализации государственной программы по развитию СКФО и в том числе Кавказских Минеральных Вод.

Губернатор региона поручил сформировать окончательный список объектов, предлагаемых от Ставрополья для осуществления в ее рамках, а также график подготовки проектной документации.

- Если с 2015 по 2020 годы мы вложили в Кавминводы около 21 миллиарда рублей, то до 2024 года планируем привлечь еще 36 миллиардов рублей для формирования новых точек притяжения и объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что туристический поток на КМВ к 2030 году планируют увеличить до 5 млн человек

Для достижения этой цели ведется последовательное развитие и модернизация инфраструктуры КМВ