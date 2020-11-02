Дело о смерти 16-летней студентки в Кисловодске передали в суд

Следственный комитет по Ставрополью закончил расследовать уголовное дело о смерти 16-летней студентки в съемной квартире. На скамье подсудимых окажутся две женщины, передает пресс-служба ведомства.

В октябре 2019 года 16-летняя студентка колледжа заселилась в съемную квартиру. Через пару дней тело девушки было найдено там же без признаков жизни. Экспертиза показала, что погибшая отравилась угарным газом. Позже специалисты обнаружили неисправность в газовом оборудовании.

По уголовному делу проходят сразу две женщины. Хозяйка квартиры обвиняется в причинении смерти по неосторожности, а председатель ТСЖ - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Председатель правления товарищества собственников жилья этого многоквартирного дома, получая плату от жильцов дома за содержание и ремонт общего имущества, не организовала проверку состояния и очистку дымовых вентиляционных каналов, - установили следователи.

Дело с обвинительным заключением передано в суд.