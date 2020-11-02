Мошенники обманули 137 покупателей на продаже квартир в Ставрополе

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 7 членов ОПС, которые мошенничали с квартирами в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В течение двух лет - с 2018 по 2019 год - люди продавали квартиры в новостройках по заниженным ценам. По факту никакую собственность они предоставляли. Словам мошенников поверили 137 жителей Ставропольского края, у которых были похищены 330 млн рублей.

- Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 членов организованного преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), - сказано в сообщении прокуратуры.

Дело передали в Промышленный районный суд Ставрополя.

Согласно материалам на сайте суда, по делу проходят Яков и Дмитрий Десятовы, Валентина Ивченко, Ольга Ковтун, Галина Нерсисян, Карина Романькова, Галина Гуденко. Организатор ОПС - братья Десятовы. 10 ноября пройдет предварительное слушание по делу.