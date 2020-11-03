Банк «Уралсиб» предлагает новую инвестиционную стратегию

Фото: банк "Уралсиб"

«Курс на рост» - это новая инвестстратегия страховой компании «Уралсиб Жизнь» (АО). Ее запускают в рамках программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» для клиентов премиального банка «Уралсиб». А инвестиционная корзина стратегии включает акции компаний, потерявшие часть стоимости в период пандемии и имеющие потенциально выгодную точку входа для инвестирования. Сам портфель хорошо диверсифицирован, так как включает крупные компании разных отраслей.

- «Курс на рост» – это рублевая купонная стратегия сроком на 5 лет. Размер купона от 7% в год и зависит от размера вложений, - говорят в банке «Уралсиб». - Купон будет выплачен, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 6-ти компаний не опустится ниже первоначальной стоимости. Минимальный порог для инвестирования – 500 тыс. рублей.

В случае же невыполнения условий для выплаты, купон сохраняется и будет выплачен тогда, когда условия будут соблюдены. Кроме того, стратегия подразумевает 0,1% гарантированного дохода (в случае дожития клиента до очередной годовщины полиса).

Кстати, «Верное решение» - это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «Банк Уралсиб», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка