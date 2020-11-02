Ставропольцам объяснили, какой должна быть температура в отапливаемой квартире

В министерстве ЖКХ объяснили ставропольцам, какой должна быть комнатная температура в отапливаемой квартире. Нормы колеблются от 18 до 24 градусов по Цельсию.

В министерстве отметили, что сейчас регулировкой теплоснабжения занимаются управляющие компании. МинЖКХ лишь поставляет энергоресурс. Поэтому и недовольства следует выражать «управляйкам».

А вот температурная норма: в обычных квартирах должно быть не холоднее +18 и не теплее +22 градусов, в угловых — от +20 до +24. Эти показатели определены законом и ни при каких условиях не могут нарушаться в отопительный сезон.

Всем, кто недоволен отоплением, стоит замерить показатели. И если они не соответствуют норме — обращаться в управляющую компанию с просьбой отрегулировать теплоснабжение.