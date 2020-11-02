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На Ставрополье перенесут дорожные камеры фиксации

Благодаря их воздействию число аварийно-опасных участков в крае уменьшилось на 18
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
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Дорожные камеры на Ставрополье перенесут в новые места

Дорожные камеры на Ставрополье перенесут в новые места

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД на Ставрополье перенесут дорожные камеры фиксации на наиболее опасные и аварийные участки дорог. Их главная цель — добиться соблюдения скоростного режима. И минимизировать число ДТП.

В ведомстве сообщили, что в некоторых местах наличие камер уже не столь необходимо — скорость регулируется с помощью установленных за последнее время дорожных полицейских и светофоров. Таким образом, камеры на таких участках нужны не так остро. Теперь для них найдут новые наиболее опасные места.

На Ставрополье установлено 130 дорожных камер фиксации. 75 — от ГИБДД, 55 — от Росавтодора. За два последних года благодаря их влиянию количество аварийно-опасных участков уменьшилось на 18.