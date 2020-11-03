Пять пациентов с коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки

Коронавирус продолжает «атаковать» жителей региона: за сутки диагноз подтвердился еще у 203 человек. Всего в крае заболело 21874 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались еще пять человек. Число умерших от инфекции в крае достигло 435.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Коронавирус продолжает «атаковать» жителей региона: за сутки диагноз подтвердился еще у 203 человек. Всего в крае заболело 21874.

Причем, почти в 10% случаев инфекция выявляется у бессимптомных носителей - это следствие расширения наших возможностей по тестированию на коронавирус.

Всего за время пандемии мы провели уже более 750 тысяч таких исследований.За сутки болезнь победили 311 пациентов. А за весь период пандемии – 16938.

- Мы продолжаем наращивать возможности для помощи больным коронавирусом. Но первым средством против инфекции всегда остается профилактика. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.