В Ставрополе ночь искусств пройдет в онлайн-формате

3 ноября, музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки Ставрополя в восьмой раз присоединятся к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». С учетом эпидемиологической обстановки в этот раз мероприятия акции пройдут в онлайн-формате.

На интернет-ресурсах культурных учреждений гостей ждут видеоролики, виртуальные выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и так далее.

Так, с 3 на 4 ноября любой желающий сможет попасть в самые разные культурные точки России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались еще пять человек. Число умерших от инфекции в крае достигло 435.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.