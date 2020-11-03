Жителей Ставрополья приглашают поучаствовать в международном историческом онлайн-квесте

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» проводит международный исторический квест «За пределами». Он посвящен 75-летию главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.

По легенде участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания.

Также в режиме онлайн они посетят музеи в разных точках мира, услышат показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознакомятся с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.

Победители квеста получат ценный приз – путешествие в один из городов России!

Мероприятие пройдет 21 ноября в 15:00 в онлайн-формате на сайте http://intgame.ru/wwii . Регистрация уже идет на сайте VictoryGame.org.

Квест будет доступен на 4-х языках: русский, английский, французский, испанский. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 3 ноября, музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки Ставрополя присоединятся к всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

С учетом эпидемиологической обстановки в этот раз мероприятия акции пройдут в онлайн-формате.

На интернет-ресурсах культурных учреждений гостей ждут видеоролики, виртуальные выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты и так далее.

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