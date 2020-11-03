Коронавирус на Ставрополье устанавливает антирекорды

За сутки от коронавируса скончались еще пять человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 203 жителя края. Всего число зараженных в регионе достигло 21874. За прошедший день пять пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Коронавирус в крае устанавливает антирекорды. В связи с этим до конца этого месяца на Ставрополье развернут еще 485 дополнительных инфекционных коек для пациентов с COVID-19.

Дополнительный коечный резерв будет создан на базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. В общей сложности емкость специализированного коечного фонда для пациентов данного профиля увеличится до 4 тысяч мест.

Ранее глава региона обратил особое внимание на ситуацию с обеспеченностью аптечной сети Ставрополья рядом лекарственных препаратов.

Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения края вместе с главами муниципальных образований держать обстановку на постоянном контроле и оперативно реагировать на поступающие сигналы о дефиците отдельных препаратов.