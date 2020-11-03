Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирус на Ставрополье устанавливает антирекорды

Число умерших от инфекции достигло 435
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
За сутки от коронавируса скончались еще пять человек

За сутки от коронавируса скончались еще пять человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 203 жителя края. Всего число зараженных в регионе достигло 21874. За прошедший день пять пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Коронавирус в крае устанавливает антирекорды. В связи с этим до конца этого месяца на Ставрополье развернут еще 485 дополнительных инфекционных коек для пациентов с COVID-19.

Дополнительный коечный резерв будет создан на базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. В общей сложности емкость специализированного коечного фонда для пациентов данного профиля увеличится до 4 тысяч мест.

Ранее глава региона обратил особое внимание на ситуацию с обеспеченностью аптечной сети Ставрополья рядом лекарственных препаратов.

Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения края вместе с главами муниципальных образований держать обстановку на постоянном контроле и оперативно реагировать на поступающие сигналы о дефиците отдельных препаратов.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости