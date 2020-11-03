На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки

Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью

Бывший инспектор отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД отделения ГИБДД отдела МВД России по Левокумскому району подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

По данным ведомства, в августе подозреваемый получил от местного жителя, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 30 тысяч рублей.

За эти деньги он обещал освободить его от административной ответственности по статье: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Следователь допросил свидетелей и подозреваемого, осмотрел и приобщил к делу вещественные доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

- По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственный руководитель сотрудника привлечен к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления МВД России по краю.