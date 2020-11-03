На Ставрополье более 280 женщин стали мамами благодаря ЭКО

Пройти процедуру ЭКО и криопереноса женщина может несколько раз
Фото: Архив "КП"
На Ставрополье процедуру экстракорпорального оплодотворения предоставляют по полису обязательного медицинского страхования в рамках нацпроекта «Демография».
Этот метод с начала 2020 года позволил 283 жительницам региона стать мамами.
Он используется при бесплодии супругов, а также у одиноких женщин. Пройти процедуру ЭКО и криопереноса женщина может несколько раз.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье получит 105,5 млн рублей на обеспечение больных коронавирусом бесплатными лекарствами.
Деньги регионам страны выделят из резервного фонда Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
До этого времени пациентам с коронавирусом приходилось приобретать некоторые лекарства самостоятельно. Теперь эти препараты можно будет купить в аптеках нашего края.
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