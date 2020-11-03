На Ставрополье диких животных накормят вакцинами от бешенства

Фото: Минприроды Ставрополья

На Ставрополье начали раскладывать вакцину против бешенства в местах обитания диких животных. Они предназначены для лисиц, волков, шакалов и енотовидных собак.

Работы проводятся на территории всего региона два раза в год. Первый раз в марте-апреле – при отсутствии снега и установлении устойчивой положительной температуры.

Во второй – с третьей декады сентября по третью декаду ноября – до наступления заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Ставрополья.

При этом учитываются природно-климатические условия местности и характер размещения хищных млекопитающих (привязанность к норам, логовам, укрытиям).

За 2020 год на территории охотничьих угодий и краевых заказников уже выложено 144 800 доз вакцины.

- Осенняя кампания по выкладке вакцины продлится до конца ноября текущего года, - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов.