На Ставрополье парень спас из горящего дома 73-летнюю соседку

Спасая бабушку, молодой человек сам получил ожоги рук и ушиб лба Фото: Роман ЗЛОБИН

В селе Раздольном Новоалександровского городского округа загорелся дом. Напуганную пожилую хозяйку спас 28-летний сосед. Сам спаситель и 73-летняя пенсионерка получили ожоги. От огня дом отбивали пожарные, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Инцидент произошел поздно вечером. Молодой сосед увидел задымление в одной из комнат пенсионерки. Недолго думая, парень ринулся в пламя, чтобы помочь пожилой соседке. Ведь 73-летняя женщина не могла сама выбраться из дома.

У пенсионерки обгорело тело и руки. Спасая бабушку, молодой ставрополец сам получил ожоги рук и ушиб лба. Когда смертельная опасность миновала, парень вызвал скорую помощь и пожарных.

Прибывшие на место пожара огнеборцы ПЧ №147 поселка Краснозоринского приступили к спасению дома.

По словам спасателя, полностью выгорела комната площадью 16 квадратов. Весь дом был в гари, оплавились пластиковые окна. Начала загораться крыша, но пожарные успели ее вовремя потушить. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара.