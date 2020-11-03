На Ставрополье лжецелительница «сняла» с девушки порчу за 110 тысяч рублей

Ставропольчанка решила «доверить свою судьбу» целительнице. Та в свою очередь лишила ее денег и, по всей видимости, не оставила веры в «чудеса магии» Фото: Антон ПИКУС

27-летняя жительница села Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставрополья в соцсети нашла страницу целительницы, которая за вознаграждение обещала снять с нее порчу и установить защиту.

Стоимость таких услуг оказалась более 110 тысяч рублей.

Ставропольчанка решила «доверить свою судьбу» целительнице. Та в свою очередь лишила ее денег и, по всей видимости, не оставила веры в «чудеса магии».

Сейчас правоохранители ищут злоумышленницу.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество».Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.