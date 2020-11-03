В Железноводске заполняемость санаториев превзошла все ожидания

В октябре Железноводск посетило рекордное с начала пандемии количество туристов. Так, в прошлом месяце здравницы курорта были заполнены на 100 процентов.

По словам градоначальника, в октябре Железноводск для отдыха и оздоровления выбрали более семи тысяч отдыхающих.

В администрации курорта напомнили, что санатории Железноводска были открыты в июне по решению губернатора Ставрополья.

Сейчас работают 22 здравницы, еще два ведомственных санатория остаются закрытыми.

Напомним, что завтра, 4 ноября, в 11:00 жителей региона приглашают на велопробег в Железноводск:

- Приглашаю жителей, отдыхающих, всех друзей нашего зеленого города-курорта на праздничную велосипедную дружескую прогулку с нами по будущему Кавминводскому велотерренкуру! Объединим Россию Кавминводским велотерренкуром в День народного единства, - призвал Евгений Моисеев ставропольцев.