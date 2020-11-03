В Солнечнодольске ковид-центр получит томограф для точной диагностики коронавируса

В ковид-центр Солнечнодольска направляют пациентов, приписанных к Изобильненскому округу. Больных с подтвержденным диагнозом там принимают с апреля.

В работе задействован штат медучреждения, врачи из соседних районов Ставрополья, а также врачи-ординаторы второго года, реаниматологи медицинского университета, студенты четвертого курса с сертификатами медработников.

Сейчас в ковид-центре 150 коек для больных с коронавирусом. Больница готова развернуть еще 50 мест.

Также для более точной диагностики центр вскоре получит компьютерный томограф. Под него уже готовят площадку.

Напомним, главный вопрос, волнующий сегодня жителей региона, - это готовность коечного фонда больниц к оказанию медпомощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

О том, хватает ли больничных коек таким пациентам, на брифинге в региональном правительстве рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

- На Ставрополье развернуто 3468 коек. Из них на сегодняшний день 23% свободно. С учетом возможной потребности мы еще часть коек дополнительно перепрофилируем. Совокупный коечный фонд составит порядка 4000 коек. Мы считаем, что этого достаточно для оказания необходимой медицинской помощи всем, кто нуждается в госпитализации, - подчеркнула Ольга Дроздецкая.