В Ставрополе экс-замначальника вневедомственной охраны ответит за получение взятки

Против экс-заместителя начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Невинномысску – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Ставрополью» возбудили уголовное дело.

Он подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

Так, подозреваемый пообещал знакомому за 30 тысяч рублей решить вопрос о прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны.

При этом он знал, что не может повлиять на решение этого вопроса. При получении денег от мужчины, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, злоумышленника задержали оперативники.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

- Управлением Росгвардии по Ставропольскому краю была проведена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник уволен из войск национальной гвардии, - прокомментировал начальник пресс-службы

Управления Росгвардии по Ставропольскому краю, майор полиции Денис Снегирев.