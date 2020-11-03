В крае одновременно идет подготовка к открытию новых лабораторий, где проводят тестирование на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в начале 2021 года стартует массовая вакцинация от Covid-19. Об этом сообщил глава минздрава региона Владимир Колесников.

По его словам, уже определены семь медицинских организаций, которые включатся в иммунизационную кампанию против коронавируса.

Колесников добавил, что одновременно идет подготовка к открытию новых лабораторий, где проводят тестирование на Covid-19. Сейчас таких учреждений 25, к концу этого года запустят еще 6.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ковид-центр Солнечнодольска направляют пациентов, приписанных к Изобильненскому округу. Больных с подтвержденным диагнозом там принимают с апреля.

В работе задействован штат медучреждения, врачи из соседних районов Ставрополья, а также врачи-ординаторы второго года, реаниматологи медицинского университета, студенты четвертого курса с сертификатами медработников.

Сейчас в ковид-центре 150 коек для больных с коронавирусом. Больница готова развернуть еще 50 мест.