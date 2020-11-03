Дорогу на подъезде к Ставрополю расширят за 2,2 млрд рублей

Ремонт дороги планируется в 2021-2022 годах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дорогу на подъезде к Ставорополю от Извещательного расширят и отремонтируют за 2,2 млрд рублей. Речь о перегруженности трассы шла на встрече губернатора Владимирова и зампреда Правительства РФ Хуснуллина.

Речь идет о 10-километровом участке по дороге на хутор Извещательный. По словам главы региона, он не справляется с нагрузкой. Необходимо расширение двухполосной трассы до четырехполосной. Проект уже разработан, его предложено включить в план по развитию дорожного строительства.

— Будем искать возможность включения в планы реконструкцию этого участка федеральной дороги. С тем расчётом, что работы будут проведены в ближайшие два года, — поддержал предложение Владимира Владимирова зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей.