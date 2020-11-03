На Ставрополье от коронавирусной инфекции скончалась главный пульмонолог региона

Наталья Андреевная Канукова скончалась в возрасте 59 лет

Главный пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова скончалась от коронавирусной инфекции. Всего две недели назад врач принимала участие в научной конференции, посвященной затруднениям дыхания и кашлю. В частности, связанных с COVID-19.

— Ушла из жизни главный внештатный пульмонолог Ставропольского края — Наталья Андреевна Канукова. Её отличали высокий профессионализм, требовательность, принципиальность, которые гармонично сочетались с ответственным отношением к выполнению функциональных обязанностей. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким Натальи Андреевны, — пишут соболезнования близкие и коллеги врача.

Как сообщили источники «КП - Северный Кавказ», Наталья Канукова скончалась от коронавируса. Кроме того, они отметили, что до болезни врач принимала пациентов в штатном режиме и занималась консультациями. Отметим, что последняя конференция с участием главного пульмонолога прошла 17 октября 2020 года. Значит, болезнь сожгла заслуженного врача за считанные дни.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким доктора. Наталья Канукова была врачом высшей категории. Стаж работы — 35 лет.