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Шесть пациентов с коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки

Число умерших от инфекции в крае достигло 441
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно

Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались еще шесть человек.

Число умерших от инфекции в крае достигло 441. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Коронавирус продолжает «атаковать» жителей региона: за сутки диагноз подтвердился еще у 205 человек. Всего в крае заболело 22079.

Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно.

За сутки болезнь смогли победить 239 пациентов. А всего за период пандемии выздоровело 17187 человек.

По словам Владимира Владимирова, ресурсы краевой медицины позволяют оказывать полноценную помощь заболевшим. Сейчас для пациентов с COVID-19 на Ставрополье развернуто почти 3,5 тысячи специальных коек.

В ближайшее время их будет создано еще 500.

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