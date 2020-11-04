На Ставрополье режим самоизоляции для пожилых людей продлен до 26 ноября

Жителям Ставрополья в возрасте от 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции до 26 ноября включительно. Об этом сообщил губернатор региона.

Напомним, в предыдущем постановлении этот режим должен был действовать до 12 ноября.

Помимо этого, работодателям рекомендуется организовать по возможности перевод максимального числа сотрудников на дистанционную работу.

Ставропольский край продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией 4 ноября составил 205 случаев, умерло за сутки 6 пациентов, выздоровело - 249.

Всего жертвами болезни за весь период пандемии стали 441 человек. Число зараженных в крае достигло 22079.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в начале 2021 года стартует массовая вакцинация от Covid-19. Об этом сообщил глава минздрава региона Владимир Колесников.

По его словам, уже определены семь медицинских организаций, которые включатся в иммунизационную кампанию против коронавируса.