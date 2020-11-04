На Ставрополье наградили лучших аграриев края

В Ставрополе прошла церемония «Золото полей» - торжественное собрание, посвященное подведению итогов сельскохозяйственного года.

Губернатор региона отметил, что, несмотря на все трудности этого года, наше село твердо стоит на ногах. Так, в крае заложен урожай-2021, реализуются программы, направленные на развитие орошения, сельских территорий в целом.

Владимир Владимиров вручил государственные и краевые награды труженикам агропромышленного комплекса.

В том числе почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено председателю СПК колхоз «Гигант» Благодарненского городского округа Александру Ворожко, председателю СПК – племзавод «Дружба» Апанасенковского района Евгению Кущу.

Медалью «Герой труда Ставрополья» награждены тракторист-машинист ООО «Колос» Александровского района Владимир Мисский, советник генерального директора АО «Прасковейское» Буденновского района Борис Пахунов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Ставрополья также поздравил жителей края с Днем народного единства.

- Этот праздник выражает нашу любовь к родине, напоминает о том, что сплоченность во все времена делает нас сильнее. Чувство гордости за страну и его великую историю, стремление трудиться для процветания России, объединяет нас и сегодня. Когда мы вместе и помогаем друг другу, мы сможем преодолеть любые испытания. Пусть этот праздник поможет сплотиться против общих проблем, - пожелал Владимир Владимиров.

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