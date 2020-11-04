В Ставрополе продолжается борьба за Кубок и первенство города по спортивному ориентированию

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Мамайском лесу провели первенство города и 2-й этап Кубка Ставрополя по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-лонг».

Особенность этой дисциплины – увеличенная длина дистанции и более продолжительное расчетное время победителя. При этом на каждый километр пути приходится всего от 1 до 3 контрольных пунктов.

Хорошая погода и интересная дистанция способствовали высоким спортивным результатам.

Победителями и призерами первенства среди юношей и девушек в возрастных группах от 11 до 19 лет стали представители спортивной школы № 5 Ставрополя, Ставропольского дворца детского творчества, кадетской школы им. генерала А.П. Ермолова, станции юных техников из Михайловска, а также спортивных клубов по спортивному ориентированию «Меридиан» (Пятигорск) и «Олимп» (Железноводск).

Кроме этого, многие участники повысили свою квалификацию, выполнив спортивный разряд. Безопасность соревнований обеспечивала бригада городской Службы спасения.

Закроют спортивный сезон ориентировщики в середине ноября на финальном этапе Кубка Ставрополя и первенстве города на классических дистанциях.

Напомним, 1-й этап соревнований прошел в дисциплине «Кросс-выбор» в сентябре. Итоги Кубка подведут по сумме всех трех этапов.

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