Улицы Ставрополя 5 ноября останутся без воды

В Ставрополе на четырех улицах отключат воду из-за капитального ремонта. Работы пройдут 5 ноября на улице Войтика, сообщает пресс-служба "Водоканала".

В этой связи водоснабжение приостановят на улицах Войтика (от Дзержинского до Ползунова), Вокзальной (от Карла Маркса до Ползунова), и проспектах Карла Маркса (от Войтика до Вокзальной) и Мельничного (от Чонгарского до Фадеева). Визуально это выглядит следующим образом.

Карта отключения воды. Фото: vodokanal26

Отключение начнется в 8 часов и закончится в 18 часов. Городские службы будут подвозить воду - для этого надо оставить заявку по телефону: 13-40.