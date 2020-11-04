Губернатор Ставрополья поручил Минздраву обеспечить аптеки противовирусными препаратами

Часть недавно оказавшихся в дефиците препаратов уже поступила в продажу Фото: Мария АНАНОВА

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым.

Во время диалога они обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионе и меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Одна из первых тем - обеспеченность аптек противовирусными препаратами. По словам министра, эта ситуация находится в зоне внимания не только краевых властей, но и федерального центра.

В результате принятых оперативных мер процедура поставок лекарственных средств в медицинские учреждения, а также государственные и частные аптечные пункты края, оптимизирована.

Часть недавно оказавшихся в дефиците препаратов уже поступила в продажу.

- Держите эту ситуацию на контроле. Особенно - в государственной аптечной сети, поручил губернатор.

"Комсомолка" в ближайшее время опубликует результаты собственной проверки наличия лекарств в аптеках края.

Напомним, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За последние сутки скончались еще шесть человек.

Число умерших от инфекции в крае достигло 441. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.