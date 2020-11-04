В Ставрополе в День народного единства высадили аллею из 75 голубых елей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В День народного единства в Ставрополе появилась новая аллея «Наша общая Победа». 75 голубых елей посадили горожане.

Молодые деревья, символизирующие единство народов России в годы Великой Отечественной войны, украсили собой Аллею в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ, 73/2.

В дальнейшем ухаживать за елями будут ученики близлежащих школ, которые возьмут шефство над аллеей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья также поздравил жителей края с Днем народного единства.

- Этот праздник выражает нашу любовь к родине, напоминает о том, что сплоченность во все времена делает нас сильнее. Чувство гордости за страну и его великую историю, стремление трудиться для процветания России, объединяет нас и сегодня. Когда мы вместе и помогаем друг другу, мы сможем преодолеть любые испытания. Пусть этот праздник поможет сплотиться против общих проблем, - пожелал Владимир Владимиров.