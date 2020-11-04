Стало известно, на чем вынуждены экономить жители Ставрополья во время пандемии

«КП-Северный Кавказ» выясняла, что стали меньше покупать жители края Фото: Мария ЛЕНЦ

Этот год сильно повлиял на покупательские привычки жителей Ставрополья. Угроза пандемии, массовый переход на дистанционную работу, боязнь потерять работу и другие факторы поменяли привычную картину мира.

Так, по сравнению с 2019 годом продажи многих категорий товаров снизились. Мясная продукция потеряла спрос больше чем на 6 %, рыба — почти на 9%, а молочные продукты — на 5,5 %.

Меньше всего своей популярности лишились картофель — 2,5 %, крупы и безалкогольные напитки — 1%.

Похожая ситуация произошла и с непродовольственными товарами. Только продажи сократились сильнее.

Например, реже всего стали покупать ювелирные изделия, одежду, обувь — спрос на эти товары уменьшился более чем на 20%. Слабее стали покупать спортивные товары, мебель и игрушки.

Также жители Ставрополья не спешат совершать дорогостоящие покупки. Спрос на автомобили сократился на 8,5 %.

По данным пресс-службы Северо-Кавказстат, из непродовольственных товаров подорожали: мужской ремень, рюкзак для взрослых, спортивные костюмы, гольфы женские, трикотажный головной убор, сорочки мужские, детские куртки, джинсовые брюки и т.д.

Стали дешевле: женские пиджаки, пеленки для новорожденных, платья из хлопчатобумажных тканей.