Власти сказали, сколько инфекционных коек осталось на Ставрополье

На Ставрополье осталось 22% коек для инфекционных больных. Еще 41% реанимационных мест, оснащенных аппаратами ИВЛ, тоже свободны, следует из официальных данных Минздрава края. Источник "КП", близкий к медицинским кругам региона, уточнил число незанятых коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Стационарное лечение от COVID-19 проходят 1501 человек, из которых в тяжелом состоянии – 187, в том числе 21 на аппаратах ИВЛ. В среднетяжелом состоянии - 667 инфицированных. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

Согласно официальной статистике, на Ставрополье осталось 22% инфекционных коек. Источник "КП" сообщил, что стационарное лечение от COVID-19 и внебольничной пневмонии проходят 2,7 тысяч жителей края. Из это следует, что 78% занятых коек - это 2,7 пациентов, а 22% - это свободные места для около 700 больных.