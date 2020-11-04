На Ставрополье работник автомойки угнал иномарку начальника для поездки в магазин

Сотрудники Госавтоинспекции в Александровском районе во время патрулирования остановили автомобиль. За рулем иномарки был 31- летний местный житель. Документов на машину у мужчины не оказалось.

Его доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Во время проверки выяснилось, что машина принадлежит работодателю доставленного.

Злоумышленник в отсутствие начальника воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания, и угнал с территории автомойки иномарку.

Как пояснил злоумышленник, машина ему нужна была, чтобы съездить в магазин.

Против неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Автомобиль после проведения необходимых процессуальных действий передали владельцу.