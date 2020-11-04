Суды Ставрополья закрыли для посторонних из-за коронавируса

Ленинский районный суд Ставрополя ограничил посещение заседаний посторонними. Остальным, чтобы побывать в здании, надо пройти бесконтактную проверку температуры тела, следует из официального заявления суда.

- Доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен, за исключением представителей СМИ. Пропуск в здание суда осуществляется только в назначенное время и на период рассмотрения дела, после бесконтактного контроля температуры тела, осуществляемой судебными приставами, обязательной обработки рук антисептиком и при наличии СИЗ, - сказано в сообщении.

Такие же меры вводятся на территории всего Ставропольского края. В Пятигорском суде ограничение действует до 1 декабря. В Александровском и Благодарненском районных судах с мая посещать заседания можно только участникам. В Левокумском районе, Нефтекумском городском округе и городе Лермонтов ограничения ввели 1 июля. В Ессентуках - с 13 октября, в Железноводске - с 22 октября по 1 декабря, в Шпаковском районе - с 30 октября.