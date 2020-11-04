До 31 декабря в столичном метро можно получить скидку

Скидка предоствляется пассажирам Московского метрополитена и МЦК, оплачивающим на турникетах проезд бесконтактными банковскими картами «Мир» или платежным приложением Mir Pay. Размер скидки достигает 20 рублей*. Акция продлится до 31 декабря 2020 года.

Пассажиры смогут сэкономить 10 рублей при использовании бесконтактной карты «Мир» и 20 рублей при использовании для оплаты смартфона с установленным приложением Mir Pay. В случае покупки билетов в автоматах или в кассах метро скидка не применяется.

Для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена скидка по бесконтактным картам «Мир» или Mir Pay суммируется со скидкой, предоставляемой самим метрополитеном. Проект разработан платежной системой «Мир» специально для держателей бесконтактных карт «Мир» и пользователей Mir Pay и реализуется совместно с ВТБ и Московским метрополитеном.

- Нашим банком накоплен значительный опыт в области транзакционных решений, что позволяет успешно использовать технологии банка для реализации подобных акций, - прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ. - Проведение совместной с платежной системой «Мир» маркетинговой инициативы направлено на стимулирование безналичных платежей с использованием бесконтактных банковских карт «Мир» и платежного приложения Mir Pay при оплате проезда и, конечно, является важным шагом в развитии национальной платежной системы «Мир».

По словам Марии Точиловой, директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир», одним из самых популярных совместных с ВТБ проектов является проезд с выгодой в столичном метро для москвичей и гостей города, являющихся держателями национальных платежных карт:

- Держатели бесконтактных карт «Мир» ездят со скидкой уже второй год подряд, а для пользователей Mir Pay такая возможность была реализована в 2020 году. Надеемся, что в следующем году совместно с ВТБ мы также запустим несколько акций, позволяющих совершать привычные покупки и оплату картами «Мир» с максимальной выгодой.

*По сравнению со стоимостью разовой поездки при оплате банковскими картами других платежных систем на турникетах в Московском метрополитене и на МЦК. Выгода достигается за счет возврата части стоимости поездки на счет карты «Мир».