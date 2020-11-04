На Ставрополье до конца года откроют еще 6 лабораторий для исследований на COVID-19

Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19. Для этого в крае работает 25 таких лабораторий. До конца года планируем открыть еще 6. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно.

По словам Владимира Владимирова, ресурсы краевой медицины позволяют оказывать полноценную помощь заболевшим.

Сейчас для пациентов с COVID-19 на Ставрополье развернуто почти 3,5 тысячи специальных коек. В ближайшее время их будет создано еще 500.

Напомним, за сутки в регионе от коронавируса скончались шесть пациентов. Число умерших от инфекции в крае достигло 441. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сгорела очень быстро»: коллега рассказала о смерти главного пульмонолога Ставрополья от COVID-19

Во время пандемии врач консультировала тяжелых пациентов (подробнее)