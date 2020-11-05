За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 208 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Четыре пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье за сутки. Всего за время пандемии в крае жертвами болезни стали 445 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
За сутки диагноз подтвердился еще у 208 человек. Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 22287.
Победить болезнь за последние сутки смогли 168 человек. А за все время выздоровели 17355.
- Чтобы защититься от болезни, важно соблюдать правила эпидемиологической профилактики, рекомендации медиков. Будьте внимательны к своему здоровью. Берегите себя, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.