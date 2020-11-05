На Ставрополье за сутки коронавирусом заразились 208 человек

На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заразились еще 208 жителей региона. Всего за время пандемии число заболевших достигло 22287. Также за последние сутки скончались еще 4 человека.

Всего число умерших достигло 445. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19. Для этого в крае работает 25 таких лабораторий. До конца года планируют открыть еще 6. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

По его словам, широкий охват тестированием дает возможность выявлять новые случаи заражения, включая те, что протекают бессимптомно.