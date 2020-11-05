На Ставрополье в ДТП с тремя машинами пострадали шесть человек

Инцидент произошел 4 ноября, около 16:30, на улице Пятигорской в Ессентуках. Там водитель Mitsubisi Minika при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Renault Duster, который двигался с противоположного направления прямо.

Затем Mitsubisi по инерции въехал в машину Lada Granta, которая выезжала с парковки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

В больницу с травмами доставили водителя Mitsubisi и Renault, двоих несовершеннолетних пассажиров и одного взрослого пассажира Mitsubisi, а также пассажира Renault.

Пострадавших доставили в центральную больницу Кисловодска. Сейчас устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье поймали 18-летнего пьяного бесправника за рулем отцовской иномарки. Водителю грозит штраф более 30 тысяч рублей, а также от 10 до 15 суток административного ареста.