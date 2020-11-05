Житель Ставрополя сделал девушке предложение на кинопоказе под открытым небом

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 4 ноября около сотни автомобилистов собралось на площади Ленина, чтобы посмотреть фильм «Матч». Изображение транслировалось на LED-экранах, звук — через радиоприемники автомобилей.

Приятным сюрпризом перед стартом фильма стал трогательный жест выпускника СКФУ Эдуарда. Он сделал предложение своей девушке Элеоноре, с которой они вместе учились.

Тем самым, праздник ознаменовался перспективой воссоединения любящих сердец. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что влюбленный житель Ставрополя сделал предложение девушке с подъемного крана.

Так, парень по имени Евгений поднялся к ней в люльке подъемного крана. Романтическое видео ставропольской пары попало в сеть.

— Когда мы первый раз увиделись, было чувство, что мы знаем другу друга уже лет 100. Сразу какая-то душевная привязанность появилась. Все как в лучших фильмах: разговоры до утра, бабочки в животе, которые все так описывают, трясущиеся коленки на первом свидании, — вспоминает счастливая ставропольчанка по имени Лиана.