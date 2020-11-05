За информацию о поджигателях мечети в Ингушетии обещают 1 млн

МВД по Ингушетии начало проверку ЧП, случившегося 4 ноября в поселке Экажево. В жутком пожаре сгорела мечеть, передает пресс-служба МЧС по республике без уточнения, что это было религиозное здание.

- По прибытию было установлено, что горит не жилое помещение, площадь пожара 15 квадратных метров. Локализация 11:13, ликвидация 11:28. В результате пожара жертв и пострадавших нет, - сказано в сообщении.

Полиция Ингушетии начала проверку, чтобы выявить причину пожара. По одной из них, здание подожгли. Представители баталхаджинцев объявили вознаграждение за любую информацию.

- За достоверную информацию миллион рублей! Анонимность гарантируем, - написал глава тейпа Исса Белхороев в социальных сетях.